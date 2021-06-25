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У Білій Церкві горить медцентр

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю ввечері, 25 червня, в Білій Церкві сталася пожежа в медичному центрі "Беладент".

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла о 20: 07 в місті Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру "Беладент" на даху будівлі, площею близько 200 метрів квадратних.

В результаті загоряння ніхто не постраждав.

До гасіння залучили 40 осіб та дев'ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадавши, 21 червня в Білогородці (Київська область) стався вибух у багатоповерхівці, що спровокувала пожежу.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.

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Біла ЦерквапожежаКиївська область