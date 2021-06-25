У Білій Церкві горить медцентр

У п'ятницю ввечері, 25 червня, в Білій Церкві сталася пожежа в медичному центрі "Беладент".
Пожежа виникла о 20: 07 в місті Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру "Беладент" на даху будівлі, площею близько 200 метрів квадратних.
В результаті загоряння ніхто не постраждав.
До гасіння залучили 40 осіб та дев'ять одиниць техніки ДСНС.
Нагадавши, 21 червня в Білогородці (Київська область) стався вибух у багатоповерхівці, що спровокувала пожежу.
Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.