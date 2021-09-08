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Под Белой Церковью произошла стрельба возле магазина. Полиция разыскивает стрелка

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Белая Церковь, Среда 08 сентября 2021 22:24
Под Белой Церковью произошла стрельба возле магазина. Полиция разыскивает стрелка Фото: под Белой Церковью произошла стрельба возле магазина facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергей Пышкин

Под Белой Церковью, рядом с одним из продовольственных магазинов, произошла стрельба. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Инцидент произошел рядом с одним из магазинов в селе Сорокотяги.

Согласно словам очевидцев, в результате конфликта между двумя мужчинами, один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу, однако его состояние пока неизвестно.

"Правонарушитель с места преступления скрылся. В настоящее время полиция осуществляет меры по розыску стрелка", - отмечает пресс-служба.

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Киев Белая Церковь
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