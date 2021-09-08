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Під Білою Церквою сталася стрілянина біля магазину. Поліція розшукує стрілка

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Біла Церква, Середа 08 вересня 2021 22:24
Під Білою Церквою сталася стрілянина біля магазину. Поліція розшукує стрілка Фото: під Білою Церквою сталася стрілянина біля магазину (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергій Пишкін

Під Білою Церквою, поруч з одним із продовольчих магазинів, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав один чоловік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Інцидент стався поруч з одним із магазинів в селі Сорокотяги.

Згідно зі словами очевидців, внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого. Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні, однак його стан наразі невідомий.

"Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка", - відзначає пресслужба.

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