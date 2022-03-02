Не в Беловежской пуще. Арахамия подтвердил новый раунд переговоров с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль Давида Арахамии в Facebook.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности", – заявил нардеп.

По его словам, переговоры между Украиной и Россией действительно будут, но в другом месте. Арахамия пообещал обнародовать все детали в скором времени.

Переговоры в Беловежской пуще ранее анонсировала российская делегация во главе с Владимиром Мединским. Однако в Офисе президента такие сообщения назвали преждевременными.