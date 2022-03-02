"Подождите реального начала": Офис президента отреагировал на прибытие делегации РФ в Беларусь
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк философски отреагировал на прибытие российской делегации в Беларусь на переговоры с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.
Глава российской делегации Владимир Мединский проанонсировал новый раунд переговоров с Украиной в Беловежской пуще. Там якобы обсудят вопрос о появлении гуманитарного коридора.
Он добавил, что украинская делегация уже едет на переговоры. На эту информацию отреагировал и Подоляк.
"Сомнительно, что без присутствия за столом переговоров второй (украинской) стороны можно действительно провести переговоры. Поэтому просто подождите реального начала диалога", – написал советник руководителя Офиса президента.
К слову, российское Министерство обороны впервые озвучило потери из-за вторжения в Украину.
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