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Белорусы вышли на акции в новогоднюю ночь

Автор: Даша Харченко

Жители Минска вечером 31 декабря выходят на улицы, чтобы "проводить год Крысы". Они держат в руках бело-красно-белые флаги оппозиции.

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Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы.

Кроме того, белорусская платформа Голос собрала пожелания белорусов в одну новогоднюю открытку, которую передали самому Санте Клаусу в Лапландию. На сайте платформы опубликовано более 4,5 тысячи желаний. Среди них больше всего просят свободной страны без Лукашенко.

Желания должны лечь в основу так называемого "народного манифеста новой Беларуси".

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Беларуси не страшны протесты. При этом он пообещал жесткие меры, если демонстранты перейдут "красную черту".

Отметим, в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко из-за фальсификаций на выборах президента и силового разгона протестов.

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