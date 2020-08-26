Білоруси зможуть в'їхати в Україну після закриття кордонів

Фото: прикордонник (facebook.com DPSUkraine)

Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня. Відповідне роз'яснення надали члени уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов звернув увагу урядовців на доручення президента Володимира Зеленського про підтримку громадян Білорусі в разі їх звернення з приводу перебування у нашій країні.

"У нас було доручення президента про підтримку громадян Білорусі у разі звернення їх про перебування. Я думаю, що в межах закону цей прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби у разі, якщо таке звернення надійде", - роз'яснив Немчінов.

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що у постанові це виключення прописане.

"Дійсно, так, це підпадає під гуманітарні пункти, які ми тут (у постанові, - ред.) прописали", - запевнив очільник МВС.

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що для білорусів потрібно прописати полегшені умови в'їзду в Україну.