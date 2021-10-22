Белорусы попросили Кабмин продлить срок их легального пребывания в Украине

Представители "Белорусский дом в Украине" попросили правительство Украины продлить срок легального пребывания граждан Беларуси в Украине. В частности, они просят продлить действие постановления Кабмина, которое позволяет находиться белорусам на территории Украины в течение 180 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продолжения в год срока действия постановления правительства, которая позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток", - говорится в сообщении.