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Белорусы попросили Кабмин продлить срок их легального пребывания в Украине

Автор: Валерия Полищук

Представители "Белорусский дом в Украине" попросили правительство Украины продлить срок легального пребывания граждан Беларуси в Украине. В частности, они просят продлить действие постановления Кабмина, которое позволяет находиться белорусам на территории Украины в течение 180 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продолжения в год срока действия постановления правительства, которая позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток", - говорится в сообщении.

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