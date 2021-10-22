Білоруси попросили Кабмін продовжити термін їх легального перебування в Україні

Представники "Білоруський дім в Україні" попросили уряд України продовжити термін легального перебування громадян Білорусі в Україні. Зокрема, вони просять продовжити дію постанови Кабміну, яка дозволяє перебувати білорусам на території України протягом 180 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"Представники громадського об'єднання" Білоруський дім в Україні" подякували українській стороні за підтримку білорусів, однак акцентували увагу на необхідності продовження в рік терміну дії постанови уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб", - йдеться в повідомленні.