По белорусскому ТВ показали видео якобы покушения на местного пропагандиста

Закадровый голос говорит, что Азаренок "в момент нападения оказывает активное сопротивление".

Накануне Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси, рассказал о "попытке убийства" журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

"Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", - заявил Лукашенко.

Отметим, имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующего режима. Все его репортажи и авторские программы посвящены восхвалению Лукашенко.