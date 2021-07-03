По білоруському ТБ показали відео нібито замаху на місцевого пропагандиста

Закадровий голос каже, що Азаренок "в момент нападу чинить активний опір".

Напередодні Олександр Лукашенко, виступаючи на урочистих зборах на честь Дня незалежності Білорусі, розповів про "спробу вбивства" журналіста телеканалу СТВ Григорія Азаренка.

"Пістолет був привезений з України і захований у схованці в Гомельській області, як і інші прилади (тепловізори та інше), які використовувалися при спробі підірвати вілейську станцію зв'язку Російської Федерації з військово-морським флотом в Атлантиці", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, ім'я Григорія Азаренка в Білорусі стало символом чинного режиму. Всі його репортажі та авторські програми присвячені вихвалянню Лукашенка.