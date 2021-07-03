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По белорусскому ТВ показали видео якобы покушения на местного пропагандиста

Новина українською →
Суббота 03 июля 2021 21:37
По белорусскому ТВ показали видео якобы покушения на местного пропагандиста Фото: Григорий Азаренок (ctv.by)
Автор: Александр Белоус

По белорусскому телеканалу СТВ показали момент, который назвали покушением на пропагандиста Григория Азаренка. Пистолет якобы привезли из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео телеканала.

Закадровый голос говорит, что Азаренок "в момент нападения оказывает активное сопротивление".

Накануне Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси, рассказал о "попытке убийства" журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

"Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", - заявил Лукашенко.

Отметим, имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующего режима. Все его репортажи и авторские программы посвящены восхвалению Лукашенко.

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