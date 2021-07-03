По белорусскому ТВ показали видео якобы покушения на местного пропагандиста
По белорусскому телеканалу СТВ показали момент, который назвали покушением на пропагандиста Григория Азаренка. Пистолет якобы привезли из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео телеканала.
Закадровый голос говорит, что Азаренок "в момент нападения оказывает активное сопротивление".
Накануне Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси, рассказал о "попытке убийства" журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.
"Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", - заявил Лукашенко.
Отметим, имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующего режима. Все его репортажи и авторские программы посвящены восхвалению Лукашенко.