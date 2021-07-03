ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

По білоруському ТБ показали відео нібито замаху на місцевого пропагандиста

Новость на русском →
Субота 03 липня 2021 21:37
По білоруському ТБ показали відео нібито замаху на місцевого пропагандиста Фото: Григорій Азаренок (ctv.by)
Автор: Олександр Білоус

По білоруському телеканалу СТВ показали момент, який назвали замахом на пропагандиста Григорія Азаренка. Пістолет нібито привезли з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео телеканалу.

Закадровий голос каже, що Азаренок "в момент нападу чинить активний опір".

Напередодні Олександр Лукашенко, виступаючи на урочистих зборах на честь Дня незалежності Білорусі, розповів про "спробу вбивства" журналіста телеканалу СТВ Григорія Азаренка.

"Пістолет був привезений з України і захований у схованці в Гомельській області, як і інші прилади (тепловізори та інше), які використовувалися при спробі підірвати вілейську станцію зв'язку Російської Федерації з військово-морським флотом в Атлантиці", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, ім'я Григорія Азаренка в Білорусі стало символом чинного режиму. Всі його репортажі та авторські програми присвячені вихвалянню Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні