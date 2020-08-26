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К белорусскому оппозиционеру Цепкало пришли с обысками

Минск, Среда 26 августа 2020 16:42
К белорусскому оппозиционеру Цепкало пришли с обысками
Фото: Валерий Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: РБК-Украина

В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проводятся обыски. Причины пока неизвестны.

Об этом сообщает местное издание Onliner.

Сообщается, что информацию об обыске в доме Цепкало в Минске подтвердил руководитель его пресс-службы Алексей Урбан.

"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно", - заявил Урбан.

Он добавил, что узнать подробности и причины сложно, поскольку сам Валерий Цепкало с женой находятся за границей.

Отметим, Цепкало не допустили до выборов президента Беларуси, он некоторое время находился в России и Украине, после чего выехал в Польшу.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос Марию Колесникову - члена Координационного совета оппозиции; она также является соратницей Светланы Тихановской.

До этого на допрос также вызвали нобелевского лауреата по литературе, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, которая входит в президиум Координационного совета.

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