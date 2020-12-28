ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Белорусскому бизнесмену отказали в покупке банка в Украине из-за санкций ЕС

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 13:32
Белорусскому бизнесмену отказали в покупке банка в Украине из-за санкций ЕС
Фото: Николай Варабей (tut.by)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Варабью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Варабей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).

"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безукоризненной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", - говорится в сообщении.

Также одним из оснований принятого решения явилось непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины, добавили в НБУ.

По данным НБУ, сейчас контролером АО "БТА Банк" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Николай Варабей - белорусский бизнесмен, владелец компаний "Интерсервис" и "Нефтебитумный завод" по оптовой торговле нефтепродуктами, банка "Абсолютбанк" и других компаний. Владеет также контрольным пакетом акций украинского нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс". 17 декабря 2020 года на Варабья были наложены санкции Европейского союза.

Напомним, Европейский союз 17 декабря утвердил новый пакет санкций, который направлен против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Отметим, Кенес Ракишев получил согласование НБУ на приобретение существенного участия в "БТА банке" в феврале 2016 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк УкраиныБеларусьбанки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь