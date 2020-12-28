Белорусскому бизнесмену отказали в покупке банка в Украине из-за санкций ЕС

Фото: Николай Варабей (tut.by)

Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Варабью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Варабей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).

"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безукоризненной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", - говорится в сообщении.

Также одним из оснований принятого решения явилось непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины, добавили в НБУ.

По данным НБУ, сейчас контролером АО "БТА Банк" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Николай Варабей - белорусский бизнесмен, владелец компаний "Интерсервис" и "Нефтебитумный завод" по оптовой торговле нефтепродуктами, банка "Абсолютбанк" и других компаний. Владеет также контрольным пакетом акций украинского нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс". 17 декабря 2020 года на Варабья были наложены санкции Европейского союза.

Напомним, Европейский союз 17 декабря утвердил новый пакет санкций, который направлен против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Отметим, Кенес Ракишев получил согласование НБУ на приобретение существенного участия в "БТА банке" в феврале 2016 года.