Білоруському бізнесмену відмовили у купівлі банку в Україні через санкції ЄС

Фото: Мікалай Варабей (tut.by)

Національний банк України відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью в погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк". Рішення прийняте у зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції).

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування", - йдеться в повідомленні.

Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України, додали в НБУ.

За даними НБУ, наразі контролером АТ "БТА Банк" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.

Мікалай Варабей - білоруський бізнесмен, власник компаній "Інтерсервіс" і "Нафтобітумний завод" з оптової торгівлі нафтопродуктами, банку "Абсолютбанк "та інших компаній. Володіє також контрольним пакетом акцій українського нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс". 17 грудня 2020 року на Варабья були накладені санкції Європейського союзу.

Нагадаємо, Європейський союз 17 грудня затвердив новий пакет санкцій, який спрямований проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Відзначимо, Кенес Ракішев отримав погодження НБУ на придбання істотної участі в "БТА банку" у лютому 2016 року.