Белорусский оппозиционер Знак в Следственном комитете

Стало известно местонахождение ранее пропавшего белорусского оппозиционера Максима Знака. Члена президиума координационного совета задержали правоохранители.

Об этом сообщил адвокат оппозиционера Дмитрий Лаевский в комментарии TUT.by.

По информации адвоката, сейчас Знака удерживают в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси. С оппозиционером проводят следственные действия.

Отметим, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Знак с утра не выходил на связь. Оппозиционер Павел Латушко был последним, с кем общался Знак незадолго до своего исчезновения. После полуночи связь со Знаком была потеряна.

Ранее силовики похитили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову и еще двух членов координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова с целью насильственного выдворения их из страны.

Оппозиционеров Родненкова и Кравцова силовики выдворили из Беларуси в Украину.

Оппозиционерка Колесникова осталась в Беларуси, теперь ей инкриминируют попытку захвата власти.