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Білоруський опозиціонер Знак в Слідчому комітеті

Мінськ, Середа 09 вересня 2020 16:59
Білоруський опозиціонер Знак в Слідчому комітеті
Фото: Максим Знак (facebook com max znak)
Автор: Дмитро Левицький

Стало відомо місцезнаходження раніше зниклого білоруського опозиціонера Максима Знака. Члена президіуму координаційної ради затримали правоохоронці.

Про це повідомив адвокат опозиціонера Дмитро Лаєвський в коментарі TUT.by.

За інформацією адвоката, зараз Знака утримують в Центральному апараті Слідчого комітету Білорусі. З опозиціонером проводять слідчі дії.

Зазначимо, член президіуму координаційної ради опозиції Білорусі Знак з ранку не виходив на зв'язок. Опозиціонер Павло Латушко був останнім, з ким спілкувався Знак незадовго до свого зникнення. Після опівночі зв'язок зі Знаком було втрачено.

Раніше силовики викрали білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову та ще двох членів координаційної ради Антона Родненкова та Івана Кравцова з метою насильницького видворення їх з країни.

Опозиціонерів Родненкова та Кравцова силовики видворили з Білорусі в Україну.

Опозиціонерка Колеснікова лишилася в Білорусі, тепер їй інкримінують спробу захоплення влади.

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