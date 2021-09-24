На белорусско-польской границе умер еще один нелегал

Пограничная служба Польши сообщила о гибели мигранта из Ирака на границе с Беларусью. Еще один мигрант попал в больницу, у него обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пограничной службы Польши в Twitter.
В погранслужбе сообщили, что ночью в 500 метрах от границы была задержана группа иракских мигрантов. Один из них умер.
"Несмотря на меры реанимации, проведенные патрулем и дальше командой "скорой", мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Его пытались спасти врачи.
Напомним, ранее на границе с Литвой умер нелегальный мигрант.