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Белорусский гостелеканал назвал Украину бывшей УССР

Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусский государственный телеканал "Столичное ТВ" в одном из своих сюжетов об Украине подписал государство как "бывшая УССР". Также подобные названия телеканал дал Литве и Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись телеэфира.

В сюжете о Польше телеканал показал подпись "бывшая Польская Народная Республика", а сюжет из Литвы снимался якобы в "бывшей Советской Литовской Республике".

Телеканал "Столичное ТВ" является одним из трех национальных белорусских телеканалов, который вещает на всей территории страны.

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Фото: эфир телеканала "СТВ" (скрин видео)

Отметим, Украина, Литва и Польша не признали результаты президентских выборов в Беларуси и легитимности Александра Лукашенко. Украина также поддержала персональные санкции Европейского союза против белорусского режима и планирует к ним присоединиться.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не будет вводить экономические санкции в отношении Беларуси и объяснил причины.

Кроме того, в украинском МИДе пока что не видят оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

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