Белорусский гостелеканал назвал Украину бывшей УССР

Белорусский государственный телеканал "Столичное ТВ" в одном из своих сюжетов об Украине подписал государство как "бывшая УССР". Также подобные названия телеканал дал Литве и Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись телеэфира.
В сюжете о Польше телеканал показал подпись "бывшая Польская Народная Республика", а сюжет из Литвы снимался якобы в "бывшей Советской Литовской Республике".
Телеканал "Столичное ТВ" является одним из трех национальных белорусских телеканалов, который вещает на всей территории страны.
Фото: эфир телеканала "СТВ" (скрин видео)
Отметим, Украина, Литва и Польша не признали результаты президентских выборов в Беларуси и легитимности Александра Лукашенко. Украина также поддержала персональные санкции Европейского союза против белорусского режима и планирует к ним присоединиться.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не будет вводить экономические санкции в отношении Беларуси и объяснил причины.
Кроме того, в украинском МИДе пока что не видят оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.