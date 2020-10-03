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Білоруський держтелеканал назвав Україну колишньою УРСР

Автор: Дмитро Левицький

Білоруський державний телеканал "Столичне ТБ" в одному зі своїх сюжетів про Україну підписав державу як "колишня УРСР". Також подібні назви телеканал дав Литві та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис телеефіру.

У сюжеті про Польщі телеканал показав підпис "колишня Польська Народна Республіка", а сюжет з Литви знімався нібито у "колишній Радянській Литовській Республіці".

Телеканал "Столичне ТБ" є одним з трьох національних білоруських телеканалів, який веде мовлення на всій території країни.

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Фото: ефір телеканалу "СТВ" (скрін відео)

Зазначимо, Україна, Литва та Польща не визнали результати президентських виборів у Білорусі та легітимності Олександра Лукашенка. Україна також підтримала персональні санкції Європейського союзу проти білоруського режиму та планує до них приєднатися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не буде вводити економічні санкції щодо Білорусі та пояснив причини.

Крім того, в українському МЗС поки що не бачать підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

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