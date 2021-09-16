Білоруський дім заявив про затримання білорусів в Україні: СБУ пояснила, що сталося

Сьогодні співробітники СБУ виявили в одному зі київських хостелів 12 громадян Білорусі. Серед них двоє нелегально перетнули кордон України.

Про це РБК-Україна сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Сьогодні в Білоруському домі заявили про затримання громадян країни у хостелі Києва, однак СБУ заперечила факт затримання та пояснила, що співробітники спецслужби прийшли в хостел в рамках операції "Мігрант".

"16 вересня в рамках цієї операції відбулася перевірка одного із київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому, правоохоронцями встановлено, що двоє з них незаконно перетнули державний кордон України. Зазначених осіб було запрошено до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування", - відзначив Дехтяренко.

Зазначається, що серед нелегалів - колишній капітан міліції Білорусі Єгор Ємельянов та волонтер Білоруського дому в Україні Олена Жаркевич.

"Після проведення відповідних перевірок громадян Білорусі передали в Державну міграційну службу України", - додав речник СБУ.