Белорусским спасателям раздадут оружие: с какой целью

До 15 июня белорусским спасателям раздадут табельное оружие. Их намерены привлекать на помощь силовикам в особых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Как заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, спасателей будут привлекать на помощь силовикам при массовых беспорядках, а также в случае вооруженного конфликта.

"Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - отметил он.