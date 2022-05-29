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Белорусским спасателям раздадут оружие: с какой целью

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Минск, Воскресенье 29 мая 2022 21:47
Белорусским спасателям раздадут оружие: с какой целью Фото: белорусские спасатели получат табельное оружие (gomel.mchs.gov.by)
Автор: Юлия Бойко

До 15 июня белорусским спасателям раздадут табельное оружие. Их намерены привлекать на помощь силовикам в особых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, спасателей будут привлекать на помощь силовикам при массовых беспорядках, а также в случае вооруженного конфликта.

"Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - отметил он.

Напомним, лидер белорусского режима Александр Лукашенко говорил о планах вооружить спасателей еще в феврале 2022 года. По его словам, это необходимо, поскольку для Беларуси с ее небольшим населением непозволительно иметь 200-300-тысячную армию.

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