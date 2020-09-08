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Белорусских оппозиционеров на украинской границе никто не сопровождал

Киев, Вторник 08 сентября 2020 13:26
Белорусских оппозиционеров на украинской границе никто не сопровождал
Фото: Антон Родненков и Иван Кравцов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Украинским пограничникам неизвестно о том, насильно ли заставили белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова покинуть Беларусь. При прохождении украинской границы их никто не сопровождал.

Об этом РБК-Украина заявил пресс-секретарь Пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Госпожа Колесникова на территорию Украины ни в один пункт пропуска не ​​прибывала. Те двое граждан Беларуси (Антон Родненков, Иван Кравцов - ред.) которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции, они прошли все стадии контроля и около 12:00 проверка завершилась, и они последовали на территорию Украины", - сказал Демченко.

Демченко отметил, что при прохождении украинского пункта пропуска на государственной границе Родненкова и Кравцова никто не сопровождал.

"Я говорю только о двух", - добавил он.

Демченко подытожил, что о том, что происходило во время прохождения белорусской границы украинским пограничникам не известно.

Напомним, сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Колесникова не покинула Беларуси и ее задержали белорусские пограничники.

Как сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, белорусских оппозиционеров силой заставили покинуть страну.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который заявил, что Украина будет противодействовать попыткам испортить отношения между белорусским и украинским народами.

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