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Білоруським опозиціонерам Колесніковій і Знаку загрожує 12 років в'язниці

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Вівторок 31 серпня 2021 12:04
Білоруським опозиціонерам Колесніковій і Знаку загрожує 12 років в'язниці Фото: Максим Знак і Марія Колесникова (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі членам координаційної ради опозиції Марії Колесникової і Максиму Знаку просять призначити покарання у вигляді 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Правозахисники спочатку повідомили, що Марія Колеснікова і Максим Знак були засуджені до 12 років позбавлення волі.

Однак згодом опублікували заяву, що адвокат спростував інформацію про вирок.

"За його словами, вирок ще не винесений", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Колесникову викрали 7 вересня 2020 року чоловіки в масках, які були агентами безпеки. На наступний день її відвезли до кордону з Україною, заявивши, що вона буде видворена. Однак опозиціонерка порвала паспорт і уникла депортації.

Незабаром стало відомо, що Колесникова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. Такі ж звинувачення були пред'явлені і Максиму Знаку.

Ця кримінальна справа була відкрита відносно членів координаційної ради опозиції, якими були Колесникова і Знак.

Знака затримали 9 вересня 2020 року.

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