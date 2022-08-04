Белорусские войска поедут в Россию на стратегические учения: что известно

Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", которое пройдет на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
"Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководить учениями будет начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ в период с 30 августа по 5 сентября. То есть, практические действия войск белорусской и российской армий будут проходить вдали от украинской границы.
Напомним, Кремль может вернуть свою армию на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.
По данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.
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