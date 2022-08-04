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Білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання: що відомо

Фото: білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке пройде на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.

Де і коли пройдуть навчання?

Навчання пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу РФ в період з 30 серпня по 5 вересня. Тобто, практичні дії військ білоруської і російської армій будуть проходити далеко від українського кордону.

Нагадаємо, Кремль може повернути свою армію на територію Білорусі через два-три тижні, якщо у них буде така необхідність.

За даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському і Поліському напрямках.

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