Белорусские военные связываются с Украиной с просьбой взять их в плен в случае войны, - ВСУ

Сейчас в Украине до сих пор существует риск присоединения Беларуси к российскому наступлению на территории нашей страны. Белорусские военные уже начали связываться с представителями нашей власти, с просьбой взять их в плен в случае войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-офицера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире UA:Вместе .

"Мы все видим, что украинские Вооруженные Силы готовы к любому ходу событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать о том, что в случае вылазки к нам они будут сразу сдаваться в плен",- заявил Фитьо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания CNN, Беларусь в ближайшее время может присоединиться к войне России против Украины.

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