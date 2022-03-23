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Белорусские военные связываются с Украиной с просьбой взять их в плен в случае войны, - ВСУ

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 14:51
Белорусские военные связываются с Украиной с просьбой взять их в плен в случае войны, - ВСУ Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в Украине до сих пор существует риск присоединения Беларуси к российскому наступлению на территории нашей страны. Белорусские военные уже начали связываться с представителями нашей власти, с просьбой взять их в плен в случае войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-офицера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире UA:Вместе.

"Мы все видим, что украинские Вооруженные Силы готовы к любому ходу событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать о том, что в случае вылазки к нам они будут сразу сдаваться в плен",- заявил Фитьо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания CNN, Беларусь в ближайшее время может присоединиться к войне России против Украины.

Война России против Украины длится двадцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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