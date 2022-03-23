ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білоруські військові зв'язуються з Україною з проханням взяти їх у полон у разі війни, - ЗСУ

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 14:51
Білоруські військові зв'язуються з Україною з проханням взяти їх у полон у разі війни, - ЗСУ Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі в Україні досі існує ризик приєднання Білорусі до російського наступу на території нашої країни. Білоруські військові вже почали зв’язуватись з представниками нашої влади, з проханням взяти їх у полон у разі війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова пресофіцера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі UA:Разом.

"Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон",- заявив Фітьо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання CNN, Білорусь найближчим часом може приєднатися до війни Росії проти України.

Війна Росії проти України триває двадцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Білорусь
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами