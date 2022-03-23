Білоруські військові зв'язуються з Україною з проханням взяти їх у полон у разі війни, - ЗСУ

Наразі в Україні досі існує ризик приєднання Білорусі до російського наступу на території нашої країни. Білоруські військові вже почали зв’язуватись з представниками нашої влади, з проханням взяти їх у полон у разі війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова пресофіцера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі UA:Разом .

"Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон",- заявив Фітьо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання CNN, Білорусь найближчим часом може приєднатися до війни Росії проти України.

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