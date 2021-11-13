Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей. Мигранты применяли газ

Сообщается, что ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - говорится в сообщении.

Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - добавили в польской Пограничной службе.

В общей сложности вчера было зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержаны трое граждан Ирака. Также вынесены решения о выдворении из Польши в отношении 78 человек.