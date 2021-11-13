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Білоруські військові намагалися прорвати кордон з Польщею. Мігранти застосовували газ

Автор: Артем Горовенко

У ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини. Крім того, мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ, які отримали від білоруських силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польських прикордонників.

Повідомляється, що вночі в районі Черемхи білоруські солдати намагалися зруйнувати тимчасове прикордонне загородження.

"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - йдеться в повідомленні.

Також поруч група з близько 100 мігрантів чекала можливості незаконного перетину кордону.

"Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені", - додали в польській прикордонній службі.

Загалом вчора було зафіксовано 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею. Затримано трьох громадян Іраку. Також винесено рішення про видворення з Польщі щодо 78 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля польського кордону знайшли тіло мігранта з Сирії.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запропонував польській стороні допомогу в ситуації з мігрантами.

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