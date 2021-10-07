Белорусские силовики задержали около 140 человек за публикации в соцсетях о перестрелке в Минске. Это аргументируют тем, что задержанные якобы прибегали к "травле, оскорблениям и унижениям".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
По словам белорусских правоохранителей, задержанные пытались "хайповать" на инциденте: они якобы распространяли комментарии и видеоролики, которые "выделялись своим цинизмом".
Следственный комитет открыл уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание социальной розни и критика представителей власти. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.