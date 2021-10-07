RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську

Автор: Анна Полисученко

Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську. Це аргументують тим, що затримані нібито вдавалися до "цькування, образ і принижень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Слідчого комітету Білорусі.

За словами білоруських правоохоронців, затримані намагалися "хайпувати" на інциденті: вони нібито поширювали коментарі та відеоролики, які "виділялися своїм цинізмом".

Слідчий комітет відкрив кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу: розпалювання соціальної ворожнечі і критика представників влади. Затриманим загрожує до 12 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьМинск