Белорусские силовики в очередной раз проводят обыски в негосударственных медиа

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Naviny.by .

Сейчас известно, что белорусские силовики провели обыски по месту жительства бухгалтера Гомельского интернет-портала "Сильные новости" Анны Стрельченко. Подробности и причины пока неизвестны.

Издатель Брестского издания "Бинокль" Ольга Латышева сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что представители уголовного розыска пожаловали и к ней. В результате обыска, журналистку отвезли в Ленинский районный отдел, а через некоторое время отпустили, конфисковав перед этим мобильный телефон.

Отметим, что белорусские силовики активизировали обыски среди редакций негосударственных медиа и журналистов. Всего, 8 и 9 июня, на территории страны были задержаны 15 представителей медиасфер и активистов.