Білоруські силовики вкотре проводять обшуки в недержавних медіа

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Naviny.by .

Наразі відомо, що білоруські силовики провели обшуки за місцем проживання бухгалтера Гомельского інтернет-порталу "Сильні новини" Ганни Стрельченко. Подробиці й причини наразі невідомі.

Видавець Брестського видання "Бінокль" Ольга Латишева повідомила у своєму Twitter-акаунті про те, що представники карного розшуку завітали й до неї. Внаслідок обшуку, журналістку відвезли до Ленінського районного відділу, а через деякий час відпустили, конфіскувавши перед цим мобільний телефон.

Відзначимо, що білоруські силовики активізували обшуки серед редакцій недержавних медіа й журналістів. Загалом, 8 та 9 червня, на території країни було затримано 15 представників медіасфер й активістів.