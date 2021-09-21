Белорусские пограничники задержали и депортировали "нарушителя из Украины"

Пограничники задержали в Беларуси мужчину, который незаконно попал туда из Украины. В результате его депортировали и запретили въезд на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".

По информации от местных жителей, которых цитирует издание, мужчина направлялся из Украины в направлении села Лютый Бор (Брестская область, Беларусь).

Известно, что мужчина имел с собой пищевые продукты, паспорт, мобильный телефон и деньги.

Как пояснил украинец, пересек границу якобы для того, чтобы "найти лучшие условия для жизни в Беларуси".

Так, белорусскими силовиками привлекли мужчину к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы - депортация и запрет въезда в Беларусь на два года.

Отметим, что в Госпогранслужбе Украины в комментарии РБК-Украина сказали, что украинские пограничники пока не получали сообщений от белорусской стороны об этом инциденте.