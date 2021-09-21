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Білоруські прикордонники затримали та депортували "порушника з України"

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Білорусь, Вівторок 21 вересня 2021 16:09
Білоруські прикордонники затримали та депортували "порушника з України" Фото: білоруські прикордонники затримали та депортували "порушника з України" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прикордонники затримали у Білорусі чоловіка, який незаконно потрапив туди з України. Внаслідок чого його депортували та заборонили в'їзд на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".

За інформацією від місцевих жителів, яких цитує видання, чоловік прямував з України в напрямку села Лютий Бір (Брестська область, Білорусь).

Відомо, що чоловік мав з собою харчові продукти, паспорт, мобільний телефон і гроші.

Як пояснив українець, перетнув кордон нібито для того, щоб "знайти кращі умови для життя в Білорусі".

Так, білоруськими силовиками було притягнуто чоловіка до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону - депортація та заборона в'їзду в Білорусь на два роки.

Зазначимо, що Держприкордонслужбі України в коментарі РБК-Україна сказали, що українські прикордонники поки не отримували повідомлень від білоруської сторони про цей інцидент.

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