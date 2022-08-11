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"Белорусские партизаны помогают Украине": В ВСУ отреагировали на взрывы в Зябровке

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Киев, Четверг 11 августа 2022 11:00
"Белорусские партизаны помогают Украине": В ВСУ отреагировали на взрывы в Зябровке Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Руслан Гаращенко

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночные взрывы на белорусском военном аэродроме в Зябровке. Он упомянул партизанов и призвал доверять официальной информации Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

Комментируя ситуацию в Зябровке, Игнат сказал, что украинские Вооруженные силы рассчитывают на поддержание белорусских партизан.

"Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", - отметил он.

Тем не менее, заявил он, пока относительно ситуации в Зябровке следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в крымской Новофедоровке.

Напомним, ночью в мониторинговую группу "Беларускі Гаюн" поступила информация о взрывах и вспышках на аэродроме "Зябровка". По информации Генштаба ВСУ, аэродром перешел под полный контроль России в июле этого года.

В Минобороны Беларуси уже успели отчитаться относительно инцидента. Там объяснили взрывы в районе Зябровки "возгоранием военной техники".

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