Белорусские МАЗы не попадут в Украину: установлены заградительные пошлины

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила заградительные пошлины на грузовые автомобили из Беларуси. Размер ставки специальной пошлины составляет 35%.

Как отмечается в сообщении, правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли", и считаются "дискриминационными и недружественными", говорится в сообщении.