Белорусские компании массово переносят бизнес в Латвию

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что 12 белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и "зеленой" энергетики перенести свою деятельность в Латвию. Сейчас в ведомстве работают над решениями, которые позволят белорусам как можно быстрее перенести свой бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Латвии.

Как сообщается, сейчас создана специальная группа, в рамках которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные пути решения.

В частности, текущие вопросы включают выдачу временных разрешений на проживание высококвалифицированным специалистам и членам их семей, оформление так называемых стартап-виз, открытие банковских счетов и прочее. Отмечается, что компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодня углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц, в этих организациях в Беларуси сейчас работают более 4000 человек. 30 из этих компаний работают в сфере ІТ, и 25 - производственные организации.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ведомство выдало 57 виз лицам, которые могут подвергаться политическому преследованию в Беларуси.

Также РБК-Украина сообщало, что Литва Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси, среди которых и президент Александр Лукашенко.