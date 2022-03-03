UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белорусские десантники получили приказ на пересечение границы с Украиной

Автор: Антон Федорцив

Силы специальных операций ВС Беларуси получили задачу перейти границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Центра стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Белорусские войска могут атаковать Волынское направление. По ту сторону украинской границы в лесистой местности стоит 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Приказ о пересечении границы командование воинской части уже якобы получило. В то же время доведение боевого приказа будет осуществлено уже на территории Украины.

"Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", – отметили в центре.

К слову, украинские гражданские получили право получить огнестрельное оружие для противостояния агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВторжение России в Украину