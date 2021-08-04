Білоруська спортсменка Тімановська прибула до Варшави
Білоруська спортсменка Христина Тімановська прилетіла до Варшави. Раніше Польща видала їй гуманітарну візу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиціонера Павла Латушка.
Представники білоруської громади в Польщі очікували на Тімановську в аеропорту Варшави. Рейс з Відня, в якому летіла спортсменка, сів вчасно, але Тімановська так і не вийшла з головних дверей терміналу.
Однак білоруський опозиціонер Павло Латушко опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографію із спортсменкою, яка вже перебуває у Варшаві.
Сьогодні Тімановська вилетіла з Токіо і Варшаву. Спочатку передбачалося, що вона полетить прямим рейсом, проте спортсменка летіла з пересадкою через Відень.
Зазначимо, що уряд Польщі надав їй візу і запропонував продовжити свою спортивну кар'єру.
Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.
Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.
Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.