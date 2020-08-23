Білоруська міліція готується до розгону нових акцій протесту

Фото: акція протесту в Мінську (charter97.org)

В центрі Мінська сьогодні пройде марш з вимогою до Лукашенка піти

Міністерство внутрішніх справ Білорусі готується до акцій, які громадяни країни мають намір провести в неділю, 23 серпня. Міліція називає ці заходи "несанкціонованими" і попереджає про відповідальність.

Про це йдеться у відеозверненні начальника мінського управління МВС генерал-майора міліції Івана Кубракова.

Як відзначив генерал, "протягом двох тижнів на території Мінська проходять несанкціоновані масові заходи".

За його словами, протягом минулої доби 67 протестних акцій пройшли в 55 населених пунктах країни. З боку міліції було задіяно понад 30 тисяч осіб. Всього 22 серпня затримано 26 громадян.

"Сьогодні також готуються різного роду акції. Деякі громадяни та інтернет-ресурси активно закликають взяти в них участь. Нагадуємо, що проведення несанкціонованих масових заходів протизаконно, за участь у них передбачена відповідальність", - заявив генерал міліції.

Нагадаємо, хода "Марш нової Білорусі" розпочнеться 23 серпня о 14:00 на площі Незалежності в Мінську і пройде однойменним проспектом. Організатори акції мають намір озвучити кілька вимог, серед яких "свобода всім затриманим і політв'язнем, суд над винними в тортурах і вбивствах, догляд Лукашенко".

Відзначимо, після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети і вогнепальну зброю. Більше 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.

Зазначимо, колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська впевнена у відмові армії розганяти мирні акції в Білорусі.