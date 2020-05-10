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Белорусская авиакомпания эвакуировала украинцев из Судана и Анголы

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 18:51
Белорусская авиакомпания эвакуировала украинцев из Судана и Анголы
Иллюстративное фото (twitter.com/Belavia_by)

"Белавиа" эвакуировала 6 украинских граждан

Белорусская авиакомпания "Белавиа" эвакуировала из Анголы и Судана украинских граждан, которые не смогли самостоятельно вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Игоря Чергинца, сегодня выполняется чартерный рейс для эвакуации белорусов и иностранцев из Анголы и Судана.

"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по делам - в служебных командировках", - рассказал он.

Отмечается, что самолет авиакомпании вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines эвакуировала из Аргентины 9 украинцев, застрявших из-за коронавируса в странах Южной Америки. Украинцы самолетом прибыли из Буэнос-Айреса в Стамбул, а после выполнения карантинных требований смогут вернуться в Украину.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украину из-за рубежа вернулись более 560 граждан. Украинцы прибывали эвакуационными рейсами в международный аэропорт "Борисполь". Ни один пассажир не жаловался на плохое самочувствие.

Теги Новости Украины эвакуацияукраинцыБелавиаСуданАнгола
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