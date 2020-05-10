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Білоруська авіакомпанія евакуювала українців з Судану та Анголи

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 18:51
Білоруська авіакомпанія евакуювала українців з Судану та Анголи
Ілюстративне фото (twitter.com/Belavia_by)

"Белавиа" евакуювала 6 українських громадян

Білоруська авіакомпанія "Белавиа" евакуювала з Анголи та Судану українських громадян, які не змогли самостійно повернутися додому через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За словами заступника генерального директора з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності авіакомпанії Ігоря Чергінця, сьогодні виконується чартерний рейс для евакуації білорусів та іноземців з Анголи та Судану.

"На борту перебувають близько 60 людей. З них 41 білорус, 6 українців та 9 росіян. Люди в цих країнах були в основному у справах - в службових відрядженнях", - розповів він.

Зазначається, що літак авіакомпанії вилетів вчора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), а вже сьогодні борт має прибути в Мінськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька авіакомпанія Turkish Airlines евакуювала з Аргентини 9 українців, які застрягли через коронавірус у країнах Південної Америки. Українці літаком прибули з Буенос-Айреса в Стамбул, а після виконання карантинних вимог зможуть повернутися в Україну.

Також РБК-Україна писало, що минулої доби в Україну з-за кордону повернулися понад 560 громадян. Українці прибували евакуаційними рейсами в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Жоден пасажир не скаржився на погане самопочуття.

Теги Новини України евакуаціяукраинцыБелавиаСуданАнгола
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