В Белом доме заявили об успешных торговых переговорах с КНР

Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу заявил, что представители США и Китая, возглавляющие торговые переговоры между двумя странами, провели во вторник "конструктивный" разговор по телефону. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в беседе, по информации представителя администрации Белого дома, участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, вице-премьер КНР Лю Хэ и министр Чжун Шан.

По словам Кадлоу, разговор прошел "очень хорошо" и получился "конструктивным". Советник рассказал, что участники беседы обсудили возможность переговоров в формате личной встречи, однако предупредил, что до достижения соглашения, которое устроило бы обе стороны, все еще далеко.

"Чудес не бывает. Зимой и весной было продвижение вперед, затем все остановилось. Надеюсь, мы сможем продолжить с того места, на котором мы остановились, но пока я этого не знаю", – сказал Кадлоу журналистам.

Как известно, торговые переговоры застопорились в мае после того, как Китай не выполнил ранее данные обещания о внесении изменений в законодательство. Так приостановку переговоров прокомментировали в Белом доме.

Ранее РБК-Украина писало, что заявление президента США Дональда Трампа снять ограничения с китайской компании Huawei по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не является "безоговорочной амнистией".