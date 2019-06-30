В Белом доме прокомментировали решение Трампа снять ограничения с Huawei

Фото: Белый дом (flickr.com/whitehouse)

Решение Трампа не является "безоговорочной амнистией"

Заявление президента США Дональда Трампа снять ограничения с китайской компании Huawei по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не является "безоговорочной амнистией". Об этом заявил в эфире американского телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, пишет DW.

Кудлоу прокомментировал таким образом выступления ряда сенаторов, заявивших о решимости добиться возобновления всех санкций против китайского концерна.

"Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", - заверил Кудлоу.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции по завершению саммита G20 в японской Осаке заявил, что решил снять ограничения с китайской компании Huawei.

Как известно, ранее Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.