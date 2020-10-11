ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Белом доме заявили, что Трамп уже не заразен

Автор: Надежда Собенко

Врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президент США, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Такой результат показал ПЦР-тест.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в меморандуме, который распространила пресс-служба Белого дома.

"Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи вируса", - говорится в документе.

Напомним, коронавирус у Трампа подтвердили 2 октября. Вместе с ним COVID-19 заболела и его жена Мелания. Позже коронавирус подтвердили у нескольких помощников и советников Трампа. Накануне установления диагноза Трамп принял участие в президентских дебатах с Джо Байденом.

Ранее Трамп появился без маски перед своими сторонниками во время первого публичного мероприятия с момента заражения COVID-19. С балкона Белого дома он заявил, что чувствует себя прекрасно.

Кроме того, Трамп заявил, что уже не принимает лекарства против коронавируса. Он также предложил предоставить свою плазму крови с антителами к коронавирусу для изготовления лекарств.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампКоронавирус