В Белом доме заявили, что Трамп и Путин достигли лишь одной договоренности

Новости Политика 23.07.2018 - 23:46
Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)
Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

В Белом доме рассказали, о чем договорились Трамп и Путин в ходе встречи

В Белом доме заявили, что в ходе встречи президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в Хельсинки достигли только одной договоренности. Об этом сообщает Reuters.

Так, пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что главы двух государств согласовали дальнейшую совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность.

Как сообщается, в августе советник президента Трапа по национальной безопасности Джон Болтон встретится с советником РФ. Также Сандерс не объяснила, где именно пройдут переговоры. Болтон присутствовал на встрече Путина с Трампом, когда те общались в расширенном формате. Кроме того, он приезжал в Москву накануне саммита в столице Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает решение Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.  

В частности, замглавы Пентагона считает, что это практичная и совершенно нормальная идея.

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Белый дом,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС