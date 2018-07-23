В Белом доме заявили, что Трамп и Путин достигли лишь одной договоренности

В Белом доме рассказали, о чем договорились Трамп и Путин в ходе встречи

В Белом доме заявили, что в ходе встречи президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в Хельсинки достигли только одной договоренности. Об этом сообщает Reuters.

Так, пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что главы двух государств согласовали дальнейшую совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность.

Как сообщается, в августе советник президента Трапа по национальной безопасности Джон Болтон встретится с советником РФ. Также Сандерс не объяснила, где именно пройдут переговоры. Болтон присутствовал на встрече Путина с Трампом, когда те общались в расширенном формате. Кроме того, он приезжал в Москву накануне саммита в столице Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает решение Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.

В частности, замглавы Пентагона считает, что это практичная и совершенно нормальная идея.